«Тампа-Бэй» — «Каролина»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ 1 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Тампа-Бэй» — «Каролина».



Ставка: ИТБ 3 шайбы «Тампы» за 1.64, тотал больше 5,5 шайб за 1.55, «Тампа» откроет счёт за 1.75.



«Обе команды будут играть на следующий день, да еще после переезда. «Тампа» возвращается из Вашингтона, где уступила в овертайме. «Каролина» дома проиграла «Нэшвиллу» и теперь поедет в штат Флорида в гости к «Лайтнинг».



Кроме того, можем вычислить вратарей. Скорее всего, у «Тампы» сыграет второй голкипер — Кертис Макелинни (91,1% в этом сезоне / 3,47). Ворота «Каролины» будет защищать тоже второй вратарь — Джеймс Раймер (91,0% / 2,71). Что интересно, вторые голкиперы этих команд совсем не так плохи и по проценту отражённых бросков даже превосходят первых номеров – Андрея Василевского и Петра Мразека.



Обе команды играют нестабильно. «Каролина» одержала шесть побед в семи матчах, но теперь проиграла дважды – «Рейнджерс» в Нью-Йорке (2:3) и дома «Нэшвиллу» (0:3). У «Тампы» шесть побед в последних восьми матчах и два поражения подряд: с «Сент-Луисом» (3:4) и «Вашингтоном» (3:4 ОТ).



Трудно предсказать итоговый результат, команды в целом в одинаковом состоянии. Но можно взять тоталы. Выбираю такие коэффициенты:



1,55 – верю, что команды в основное время пробьют тотал больше 5,50. Там с атакой всё в порядке.



1,64 – погоняюсь за индивидуальным тоталом на «Тампу» больше 3,00. Даже несмотря на проигрыши, «Лайтнинг» забивают по три шайбы. Дома может быть и четыре.



1,75 – «Тампа» забросит первой. Вообще, «Лайтнинг» в шести последних матчах забивают первыми, они ставят на быстрое начало. Им важно получить уверенность, чтобы игра не валилась из рук. Будет странно, если они дома изменят тактику. Хозяева захотят сразу захватить преимущество, и там есть кому забивать».



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