«Торонто» – «Юта»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА 2 декабря 2019 года

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 «Торонто» – «Юта».



Ставка: победа «Юты» с форой (+5) за 1.62, ТМ 212,5 очка за 1.75.



«Торонто» располагается на 2-м месте на Востоке, имеет 14 побед в 18 играх. У тренера Ника Нерса нелёгкие времена. Слишком много игроков ротации залечивают травмы. Отсутствуют основной разыгрывающий Кайл Лаури, универсальный центр-мощный форвард Серж Ибака, оба атакующих защитника, выходящих на замену — Стэнли Джонсон и Патрик Маккоу.



Тем не менее команда играет на высоком уровне. В последних матчах стартовая пятёрка выглядела так: разыгрывающий Фред Ванвлит, атакующий защитник Норманн Пауэлл, легкий форвард О Джи Ануноби, мощный форвард Паскаль Сиакам и центровой Марк Газоль. Эта группа игроков отлично защищается и уверенно играет в позиционном нападении. Не могу сказать того же об игроках, выходящих на замену. Пожалуй, лишь нападающий Рондэй Холлс-Джефферсон и атакующий защитник Теренс Дэвис не ослабляют игру. Нагрузка, выпадающая на стартовый состав сейчас, чрезмерная.



«Юта» имеет 12 побед после 19 игр и располагается на 6-м месте на Западе. Тренер Куин Снейдер использует минимум 11 игроков в ротации. В старте выходят: разыгрывающий Майк Конли, атакующий защитник Донован Митчелл, легкий форвард Боян Богданович, универсальный нападающий Ройс О’Нил, центровой Руди Гобер. Сразу три игрока могут появиться на площадке в качестве 6-го игрока: лёгкий форвард Джо Инглс, мощные нападающие Джефф Грин и Джордж Ньянг.



Позиционное нападение строится вокруг лидера — Митчелла. Но и остальные могут забить индивидуально. Хотя, с моей точки зрения, тактика «Юты» является примером командной игры», — сказал Гомельский.



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