«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.50.



«МЮ» слетал в Астану, и поездка оказалась неудачной. После этого он не выиграл в Премьер-лиге. «Тоттенхэм» с приходом Моуринью, наоборот, на подъёме — эмоциональном и качественном. Видно, что он и команда наслаждаются игрой и друг другом.



В этой встрече, я думаю, надо ставить именно на «шпор». У них раньше была дырявая оборона, которая постоянно устраивала верховые матчи. Судя по тому, как Моуринью играл против таких соперников, как «МЮ», будучи тренером «Челси», я готов предположить, что здесь он, напротив, постарается засушить игру.



Мой прогноз — первый гол в матче забьёт «Тоттенхэм». Также предлагаю ставку — «Тоттенхэм» не проиграет, которая мне кажется интереснее и вероятнее, чем какая-либо другая в этом противостоянии. Ещё предположу, что будет низовая игра. Опять же в силу того, как Моуринью играет против таких клубов, как «МЮ», — сказал Казаков.



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