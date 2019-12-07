«Ахмат» — «Уфа»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Российской Премьер-Лиги

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Уфа» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: тотал меньше 1,5 мяча за 2.23.



«В этом матче исход предсказать очень трудно, здесь нет фаворита. «Ахмат» находит свою игру, правда, у него никак не получается завершение атак и есть огрехи у своих ворот. Но в этой встрече я не могу отдать преимущество ни одной из команд. Ничейный исход был бы вполне справедлив.



«Ахмат» в прошлом туре упустил победу на последних минутах матча. Это с ним происходит не в первый раз: грозненцы уже не один мяч пропустили в последнюю десятиминутку. Это недостаток «Ахмата», над которым команде нужно работать. Кстати, «Уфа» как раз часто на последних минутах добивается успеха, поэтому этот момент также может повлиять на исход матча.



«Уфа» в прошлом туре одержала первую выездную победу в чемпионате, она сейчас на подъёме. Можно сказать, уфимцы выиграли матч за шесть очков у прямого конкурента по таблице. Этим результатом «Уфа» несколько удивила, так как набрала три очка, казалось бы, из ничего. Команда по игре не превосходила соперника, но забила гол, и на этом игра была закончена. Тем более неожиданно, что это произошло на выезде. В общем от этих команд я не жду результативного футбола, всё может решить один мяч. И будет важно, кто сумеет отличиться первым».



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