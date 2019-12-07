«Ахмат» — «Уфа»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Российской Премьер-Лиги

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Уфа» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: тотал меньше 1,5 мяча за 2.23.
«В этом матче исход предсказать очень трудно, здесь нет фаворита. «Ахмат» находит свою игру, правда, у него никак не получается завершение атак и есть огрехи у своих ворот. Но в этой встрече я не могу отдать преимущество ни одной из команд. Ничейный исход был бы вполне справедлив.
«Ахмат» в прошлом туре упустил победу на последних минутах матча. Это с ним происходит не в первый раз: грозненцы уже не один мяч пропустили в последнюю десятиминутку. Это недостаток «Ахмата», над которым команде нужно работать. Кстати, «Уфа» как раз часто на последних минутах добивается успеха, поэтому этот момент также может повлиять на исход матча.
«Уфа» в прошлом туре одержала первую выездную победу в чемпионате, она сейчас на подъёме. Можно сказать, уфимцы выиграли матч за шесть очков у прямого конкурента по таблице. Этим результатом «Уфа» несколько удивила, так как набрала три очка, казалось бы, из ничего. Команда по игре не превосходила соперника, но забила гол, и на этом игра была закончена. Тем более неожиданно, что это произошло на выезде. В общем от этих команд я не жду результативного футбола, всё может решить один мяч. И будет важно, кто сумеет отличиться первым».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 7 декабря 2019
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40