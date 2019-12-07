«Ман Сити» — «МЮ»: прогноз Георгия Черданцева на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: обе забьют за 1.87, победа «МЮ» с форой (+1,5) за 1.90.
«При таком количестве травмированных не очень понятно, на что могут рассчитывать гости. Хотя это дерби, и потому все предматчевые рассуждения многого не стоят. У «МЮ» очень неплохая статистика против «Сити» на выезде. «Юнайтед» одержал важную в психологическом плане победу над «Тоттенхэмом», но «Сити», немного пробуксовав после поражения от «Ливерпуля», в одни ворота обыграл «Бёрнли».
Думаю, что нас ждёт совершенно непредсказуемый матч, в котором может быть всё что угодно — от 0:0 до 3:3. Но результат 0:0, на мой взгляд, более вероятен, так как «Юнайтед» раскрываться не будет».
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