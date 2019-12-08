«Спартак» — «Ростов»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата России

Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» — «Ростов».



Ставка: ничья за 3.21.



«Сложный матч для прогноза. Игра на три результата. Во-первых, это последний тур. Команды (особенно иностранцы) уже давно пребывают в предотпускном настроении. В этих командах таких игроков нет, но в некоторых других футболисты специально получают жёлтые карточки, чтобы не играть в последнем туре. А здесь придётся всё-таки поиграть в футбол.



Думаю, что с точки зрения мотивации у «Ростова» всё будет в порядке. Я комментировал матч «Ростова» с «Динамо». «Ростов» играл великолепно, особенно в первом тайме. Так что поражение, скорее, не вытекало из логики игры, как и ничья с «Уралом», где «Ростов» тоже моментов создал много. Я разговаривал с президентом клуба перед матчем с «Динамо». Он меня заверил, что с долгами по зарплате всё будет урегулировано. То есть это не то обстоятельство, которое может повлиять на настроение «Ростова».



Другое дело — Валерий Карпин: его настрой против «Спартака» будет особенным. И он должен сыграть свою роль в этом матче. «Ростов» проиграл «Спартаку» в матче за Кубок России. Я считаю, что это было большое тренерское и клубное упущение — сыграть вторым составом. Не знаю, с чем это было связано, но мне кажется, что в кубковом матче нужно было играть на победу. «Ростов» свое место в кубковой борьбе уступил. Соответственно, поражения на коротком отрезке в двух матчах подряд очень сильно ударят по самолюбию Валерия Карпина. Поэтому, я думаю, «Ростов» будет настроен на победу.



«Спартак» — тоже. После неудачного матча с «Зенитом» и справедливой критики, которой Тедеско подвергся впервые, нужно как-то реабилитироваться. Победа одной на победу другой равняется ничьей (по-моему). Так что я в этом матче поставил бы на ничью».



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