«Ман Сити» — «Ман Юнайтед»: прогноз Юрия Розанова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: обе забьют за 1.87.



«Думаю, достаточно уверенно можно предположить, что «Манчестер Сити» будет играть лучше. Вот еще платили б за это… А так — гостевой статус, отличное настроение после победы над «Тоттенхэмом». Всё это позволяет предположить, что «Юнайтед» может и устоять. И уж по крайней мере забьёт. «Ман Сити» сейчас пропускает практически всегда, потому возьму «обе забьют» за 1.87 и предлагают подумать о победе «МЮ» с форой».



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