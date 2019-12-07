«Манчестер Сити» — «МЮ»: эксперты не сомневаются в победе действующего чемпиона

Сегодня, 7 декабря, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в центральном матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 20:30 мск.
Букмекеры не сомневаются в победе действующего чемпиона Англии, поставить на «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.32. Ничья идёт за 5.85, а победа «Манчестер Юнайтед» доступна за 10.75.
Аналитики уверены, что встреча получится результативной. Ставки на тотал больше 2,5 мяча принимаются с коэффициентом 1.50, тотал меньше 2,5 мяча идёт за 2.55.
Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев (6.80). Следом идут победы «Ман Сити» со счётом 1:0 и 2:1 (по 7.90).
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- 7 декабря 2019
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