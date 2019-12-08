«Астон Вилла» — «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на матч 16-го тура АПЛ

Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Астон Вилла» — «Лестер».



Ставка: ИТБ 1,5 мяча «Лестера» за 1.63.



«Лестер» в полном порядке. Команда подряд выигрывает матчи, чувствует себя уверенно и дома, и на выезде. Если и не побеждает, то в играх против топов — «Ливерпуль», «Юнайтед» и «Челси».



«Вилла» в этом плане другая команда. Находится в нижней части турнирной таблицы. Выправить эту ситуацию может и получится в ближайшее время, так как календарь хороший. Но в этой встрече ничего не светит.



Дома «Вилла» победила лишь тех, кто находится рядом в таблице. «Лестер» опять заберет три очка — берем тотал 1,5 у гостей за 1,63. Одного мяча явно для победы будет мало».



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