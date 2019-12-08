«Сочи» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России 8 декабря

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Рубин» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.07, гол «Рубина» во втором тайме за 2.22.



«Бедные сочинцы, которые не сыграли с «Оренбургом» из-за эпидемии, будут принимать «Рубин». 10 человек тогда слегло из-за ротавирусной инфекции. Не скажешь, что встреча привлекает внимание. Но последняя команда играет с той, которая была 14-й перед 19-м туром. Команды разделяют 4 очка.



Сочинцы выиграли матч первого круга, в Казани, — 3:0. С того матча и началось падение «Рубина», команда не может найти себя. Но «Рубин» прибавляет во вторых таймах. Может быть, Шаронов какие-то коррективы вносит, даёт рекомендации игрокам. Да, состав по-прежнему не сбалансирован у «Рубина», но забили «Зениту», при огромной доли везения сумели забить и «Ахмату» на последней минуте.



Веду к тому, что у «Рубина» не будет ведущего центрального защитника Уремовича, вернется в состав Сорокин. Не исключаю, что «Рубин» снова попробует сыграть в три центральных защитника. Все-таки матч с прямым конкурентом, важно увезти очки. А «Сочи» будет рисковать. Но после такой болезни хозяевам будет сложно, бесследно болезнь пройти не может. Организм на всё это реагирует.



Не исключаю, что на второй тайм сочинцам силёнок может и не хватить. Первый тайм «Рубин» постарается отобороняться. Во втором можем увидеть что-то результативное. Мой прогноз — второй тайм результативнее первого за 2,07.



Можно было бы рискнуть и взять «гол «Рубина» во втором тайме», учитывая все обстоятельства. Коэффициент — 2,22».