«Эдмонтон Ойлерз» — «Баффало Сэйбрз»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Эдмонтон Ойлерз» — «Баффало Сэйбрз».



Ставка: тотал больше 6 голов за 2.00.



«Плюс в пользу «Эдмонтона» не только в том, что команда играет дома, но и в том, что «Ойлерз» имеют время на отдых в один день, а вот «Баффало» играет сразу же после матча с «Ванкувером» (5:6 ОТ), причём надо переезжать из Британской Колумбии в провинцию Альберта, привыкать к новой арене, может быть, даже пропускать утреннюю раскатку. Или она будет по желанию.



Бросается в глаза, как много «Баффало» в последних пяти матчах забивает: 6:4 с «Торонто» дома, 7:1 дома с «Нью-Джерси», 3:4 на выезде с «Калгари» и 5:6 в гостях с «Ванкувером». Главная ударная сила – разыгрался Джек Айкел (5+10 очков за последние две недели), претендующий на титул лучшего новичка лиги Виктор Олафссон (5+5), ещё шестеро набрали не меньше пяти очков за этот отрезок. В общем, атака «Баффало» жжёт.



Кстати, команда уже занимает третье место в Атлантическом дивизионе, реально претендуя на выход в плей-офф. Что ещё интересно, «Сэйбрз» забили 93 гола, но и пропустили столько же. Они не только забивают сами, но и позволяют забивать другим.



«Эдмонтон» — первый в Тихоокеанском дивизионе, и там играют два главных бомбардира лиги – Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Но команде не хватает глубины атаки, и в итоге нет стабильности. Если считать с ноября, то на своей площадке «Ойлерз» выиграли три, но проиграли пять матчей. И ведь кому влетал «Эдмонтон»?



2:3 в овертайме от «Аризоны», 2:5 от «Ванкувера», 2:5 от «Оттавы»… Слишком гостеприимен «Эдмонтон» в этом сезоне. Может продуть даже не грандам. Поэтому я не буду рисковать тут с прогнозом на победу одной из команд. Вижу, что надо брать тоталы.



2,00 – тотал больше 6,00 в основное время. Если будет шесть шайб, то деньги к нам вернутся. Если семь и больше, то мы в плюсе. Атака «Баффало» горяча, у «Эдмонтона» есть Лео и Коннор. Поэтому пусть поработают в атаке», — сказал Лысенков.



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