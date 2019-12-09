«Трактор» – «Сибирь»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» – «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» в матче за 2.05.



«Сибирь» является фаворитом. Она сейчас показывает более качественную игру, чем челябинский «Трактор». Я не жду лёгкой победы «Сибири», потому что в целом в КХЛ нет сейчас разгромов. Все матчи проходят в борьбе от начала до конца. «Сибирь» будет иметь преимущество, но игра получится упорной. В предстоящем матче «Трактору» не поможет даже то, что он играет на своём льду. Это дерби, и в таких матчах домашняя площадка не имеет большого значения. «Сибирь» способна победить, даже играя в гостях.



«Трактор» с новым главным тренером Владимиром Юрзиновым немного прибавил, одержал несколько побед. Но в целом ситуация у команды сложная, и против «Сибири» ей будет тяжело. Сейчас «Трактор» — главный аутсайдер Восточной конференции. И мне кажется, даже если они и улучшат своё положение, то ненамного, потому что их конкуренты («Амур», «Куньлунь», «Адмирал») показывают результаты лучше, чем это предполагалось перед стартом чемпионата. Возможно, Челябинск поднимется на одну позицию выше, но не больше.



«Сибирь» находится в хорошей форме, сейчас это одна из лучших команд на Востоке, которая может конкурировать практически со всеми. «Ак Барс» только выделяется в Восточной конференции, а остальные команды примерно одного уровня. «Сибирь» попадёт в плей-офф, но вот с какого места, будет определяться в концовке регулярного сезона», — сказал Вуйтек.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.