Эксперты считают, что у России не отберут право проведения матчей Евро-2020

9 декабря 2019 года Исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно одобрил рекомендации комитета ВАДА по соответствию о санкциях в отношении России в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Россия на четыре года лишена права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

В букмекерских конторах можно сделать ставки на перенос матчей Евро-2020 из Санкт-Петербурга за пределы России. Если данное событие произойдёт, то сыграет коэффициент 11.00, что соответствует 8% вероятности. Обратный исход доступен за 1.01 (92%).

27 ноября президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявлял следующее:

«Рекомендации комитета по соответствию ВАДА включают в себя отстранение России от главных спортивных мероприятий, к которым относятся Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Европейские игры и чемпионаты мира. Таким образом, санкции вряд ли коснутся проведения матчей финальной части чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов», — сказал Банька.

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