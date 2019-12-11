«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

Сегодня, 11 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Локомотив». Встреча начнётся в 23:00 мск.
Букмекеры считают «Атлетико» явным фаворитом матча. На наш взгляд, специалисты слишком переоценивают коллектив Диего Симеоне. Например, фора «+2» на «Локомотив» доступна в конторах за приличный коэффициент 1.86. Данный вариант выглядит практически беспроигрышным сразу по нескольким причинам.
За «железнодорожников» не сыграют важные исполнители основного состава, однако Юрий Сёмин умеет работать даже в условиях короткой обоймы. Для «Локомотива» психологически важно завершить первую часть сезона с хорошим настроением. У красно-зелёных лишь одна победа в девяти последних официальных матчах.
Впрочем, «Атлетико» обладает практически идентичным результатом. У «матрасников» одна победа за восемь последних встреч. Проблемы «Локомотива» во многом связаны с травмированными, а у «матрасников» гигантские сложности с нападением. В Примере коллектив Диего Симеоне забил лишь 16 голов в 16 турах.
Если «Атлетико» поведёт в счёте, то хозяева не полетят добивать соперника. «Матрасники» не относятся к тем командам, которые на волне успеха осаждают чужие ворота. Диего Симеоне верен себе, поэтому мадридцев устроит даже минимальный перевес.
Ставка проиграет в случае успеха «матрасников» в три мяча или более. При разнице ровно в два гола пари рассчитается возвратом, а во всех остальных случаях мы получим прибыль. Риск выглядит минимальным. «Атлетико» не нужные яркие победы. «Матрасники» если и добудут результат, то без солидного превосходства. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!
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