«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз: российский клуб избежит разгрома в Мадриде

11 декабря на стадионе «Ванда Метрополитано» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» примет московский «Локомотив». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают «железнодорожников» явным аутсайдером. Сделать ставку на команду Юрия Сёмина в букмекерских конторах можно за 21.00. Победа «матрасников» оценивается аналитиками коэффициентом 1.17.

Прогноз матча «Атлетико» — «Локомотив» (11.12.2019)

«Локомотив» продолжил череду неудачных поединков и в 19-м туре Российской Премьер-Лиги разгромно уступил тульскому «Арсеналу». «Железнодорожники» сохраняют неплохие шансы на попадание в топ-2 внутреннего первенства, однако в Лиге чемпионов для красно-зелёных уже всё решено. Команда Юрия Сёмина останется без евровесны при любом исходе ближайшего поединка.



У «Атлетико» дела в Примере также идут не лучшим образом. Коллектив Диего Симеоне не только отпустил в отрыв «Барселону» с «Реалом», но рискует и вовсе остаться без места в топ-4. Зато в Лиге чемпионов у «матрасников» есть возможности выйти в плей-офф. Расклад сил в группе D говорит в пользу мадридцев.



«Ювентус» после пяти туров уже недосягаем для конкурентов, у «Атлетико» семь очков, у «Байера» на один балл меньше. Ещё не факт, что «фармацевты» дома разберутся со «старой синьорой», но главное другое. «Матрасникам» для выхода в плей-офф необходимо в родных стенах одолеть аутсайдера группы. Задача выглядит более чем реальной.



Букмекеры считают «Атлетико» явным фаворитом матча. На наш взгляд, специалисты слишком переоценивают коллектив Диего Симеоне. Например, фора «+2» на «Локомотив» доступна в конторах за приличный коэффициент 1.86. Данный вариант выглядит практически беспроигрышным сразу по нескольким причинам.



За «железнодорожников» не сыграют важные исполнители основного состава, однако Юрий Сёмин уметь работать даже в условиях короткой обоймы. Для «Локомотива» психологически важно завершить первую часть сезона с хорошим настроением. У красно-зелёных лишь одна победа в девяти последних официальных матчах.



Впрочем, «Атлетико» обладает практически идентичным результатом. У «матрасников» одна победа за восемь последних встреч. Проблемы «Локомотива» во многом связаны с травмированными, а у «матрасников» гигантские сложности с нападением. В Примере коллектив Диего Симеоне забил лишь 16 голов в 16 турах.



Если «Атлетико» поведёт в счёте, то хозяева не полетят добивать соперника. «Матрасники» не относятся к тем командам, которые на волне успеха осаждают чужие ворота. Диего Симеоне верен себе, поэтому мадридцев устроит даже минимальный перевес.



Да, в пятницу «Локомотив» получил 0:4 от тульского «Арсенала», но данный результат был скорее исключением из правил. За пять предыдущих туров Лиги чемпионов «железнодорожники» ни разу не уступили с разницей больше, чем в пару мячей. У «Атлетико» в нынешнем сезоне ни одной разгромной победы.

Ставка проиграет в случае успеха «матрасников» в три мяча или более. При разнице ровно в два гола пари рассчитается возвратом, а во всех остальных случаях мы получим прибыль. Риск выглядит минимальным. «Атлетико» не нужные яркие победы. «Матрасники» если и добудут результат, то без солидного превосходства.

Ставка на матч «Атлетико» — «Локомотив»

В нынешнем сезоне команда Диего Симеоне ещё ни разу не разгромила соперников. С коэффициентом 1.86 мы сделаем ставку на фору «++2» на «Локомотив». Красно-зелёные постараются напоследок хлопнуть дверью в Лиге чемпионов и порадовать своих болельщиков. Без боя «железнодорожники» не сдадутся.



Ставка: победа «Локомотива» с форой «+2» с коэффициентом 1.86.

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