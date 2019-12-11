«Шахтёр» — «Аталанта»: прогноз Алексея Андронова на Лигу чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Аталанта» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.70.
«Шахтёр» — «Аталанта» — одна из немногих игр, которая в последнем туре имеет явную турнирную ценность. «Аталанте» нужно побеждать в Харькове, чтобы идти дальше. «Шахтёру» нельзя проигрывать, этот матч представляет большой интерес.
В последнее время «Шахтёр» тяп-ляп играет в своём чемпионате, потому что отрыв от преследователей очень большой. Команда целенаправленно готовится к матчам Лиги чемпионов. Станет это помощником для «Шахтёра» или нет? Мне сложно сказать.
Я не думаю, что в той игре надо исходить из результата. Учитывая то, что к победе будут стремиться обе команды, здесь надо ожидать забитых мячей, тем более что оборона посредственная у тех и у других. Мой выбор – обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.70. Мне кажется, что ничего лучше букмекеры не придумали», — сказал Андронов.
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