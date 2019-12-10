«Шахтёр» — «Аталанта». Прогноз: второй тайм в Харькове обернётся триллером

11 декабря в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» в Харькове встретится с «Аталантой». Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам: поставить на победу украинского клуба можно с коэффициентом 2.59.

Анализ матча «Шахтёр» — «Аталанта» (11.12.2019)

Победитель группы С определился быстро, зато за оставшуюся путёвку в плей-офф Лиги чемпионов развернулась нешуточная борьба. После пяти туров шансы сохраняют все три команды. «Шахтёр» набрал шесть очков, у загребского «Динамо» пять, а «Аталанта» имеет в активе четыре балла.

Разумеется, положение «горняков» лучше, чем у оппонентов. Достаточно просто обыграть итальянцев на своём поле, чтобы при любых обстоятельствах финишировать на второй строчке. В случае ничьей возможны варианты: нужно, чтобы «Манчестер Сити» не проиграл «Динамо» в Загребе. Поражение от «Аталанты», понятное дело, в лучшем случае позволит занять третье место.

Украинский клуб мог бы оказаться в куда более сложной ситуации, но вырвал ничью в Загребе (3:3), хотя проигрывал со счётом 1:3 вплоть до 93-й минуты. Спасительный гол был забит на 98-й минуте с пенальти. Затем удалось выстоять в Манчестере (1:1), что и сделало подопечных Луиша Каштру хозяевами своей судьбы.

«Аталанта» начала групповую стадию с трёх поражений подряд, оказавшись на грани катастрофы. При доле везения получилось сыграть вничью с «Манчестер Сити» на своём поле (1:1), после чего случилась уверенная победа над загребским «Динамо» (2:0). Преимущество хозяев было неоспоримым, дело вполне могло завершиться разгромом.

Первая встреча соперников удалась на славу. В Милане «Аталанта» не реализовала пенальти, на исходе получаса игры всё же открыла счёт, под занавес первого тайма гости провели ответный мяч, а на 95-й минуте «Шахтёр» реализовал контратаку и вырвал победу (2:1). Моментов у клуба из Бергамо имелось достаточно, но Пятов в нужный момент оказался на высоте.

Букмекеры ожидают от матча высокой результативности, давая 1.62 на тотал больше 2,5 мяча. Действительно, обе команды показывают бодрый и весёлый футбол, активно используют прессинг и много забивают. Тем не менее с учётом высокой цены ошибки есть сомнения в том, что игра получится яркой с самого начала.

«Аталанту» ни при каких условиях не устроит даже ничья. Соответственно если она пропустит первой, то забивать придётся как минимум дважды, что при умении «Шахтёра» убежать в контратаку выглядит крайне непростой задачей. В связи с этим логично предположить, что гости не станут форсировать события и начнут достаточно аккуратно, чтобы не предоставить сопернику фору в дебюте.

Словом, «гол в первые 25 минут — нет» за 2.05 смотрится интересно. Скорее всего, начало получится более-менее осторожным, однако постепенно игра разойдётся и второй тайм получится нервным, ведь при любом счёте исход не будет устраивать как минимум одну из команд.

Также стоит рассмотреть верх по карточкам. Терять обеим командам нечего, а потому со стыками и эмоциями проблемы вряд ли возникнут. Кроме того, в концовке одна из сторон наверняка станет тянуть время. Мы склоняемся к верху во втором тайме — коэффициент повыше, а шансы на проход сопоставимы.

Ставки на матч «Шахтёр» — «Аталанта»

«Аталанту» ни при каких условиях не устроит даже ничья. Соответственно, если она пропустит первой, то забивать придётся как минимум дважды, что при умении «Шахтёра» убежать в контратаку выглядит крайне опасно. Логично предположить, что гости не станут форсировать события и начнут достаточно аккуратно. Проверим «гол в первые 25 минут — нет» за 2.05.

Ставка №1: ТБ 3,5 жёлтой карточки во втором тайме за 2.46.

Ставка №2: гол в первые 25 минут — нет за 2.05.