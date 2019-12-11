«Брюгге» – «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на Лигу чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Брюгге» – «Реал Мадрид».
Ставка: победа «Брюгге» за 3.10.
«Матч «Брюгге» — «Реал Мадрид». Ситуация в группе такая, что «ПСЖ» на первом месте, «Реал» второй – эти две команды уже обеспечили себе выход в плей-офф. Третье место у «Брюгге» — 3 очка, четвёртое у «Галатасарая» — 2 очка.
Эта игра очень важна для бельгийцев, им нужна победа. Если «Брюгге» выиграет, то выйдет в Лигу Европы – это неплохой результат, так как в группе с «Реалом» и «ПСЖ» трудно рассчитывать на первые два места. Думаю, что «Брюгге» ставил себе цель занять третье место. Нужна победа, потому что у «Галатасарая» тоже есть шансы.
«Реал» вряд ли выставит основной состав, так как через неделю у него игра с «Барселоной». Может не сыграть Бензема, Вальверде, Варан или Серхио Рамос. В любом случае у «Брюгге» больше мотивации и желания победить.
Конечно, есть большая разница в уровне команд, но фактор мотивации сыграет свою роль. Думаю, что шансы здесь примерно равны. «Реал» будет больше владеть мячом, а «Брюгге» будет искать свой шанс на стандартах. Здесь будет сенсация – «Брюгге» победит», — сказал Гратакос.
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