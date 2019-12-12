«Эспаньол» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы 12 декабря

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги Европы «Эспаньол» — ЦСКА, который состоится 12 декабря в Испании.



Ставка: победа «Эспаньола» за 2.00, ТМ 2,5 мяча за 1.75.



«Прогноз на матч Лиги Европы «Эспаньол» — ЦСКА. ЦСКА, в принципе, неплохо играет в обороне, но мало что у российской команды получается в атаке. Это надо признать.



ЦСКА уже точно никуда не проходит, а вот «Эспаньол», который находится на последнем месте в своем чемпионате, в группе почти всех обыграл. Его уже ничего не волнует. Понятно, что при своем зрителе «Эспаньол» будет играть в атаку, но больше двух голов не жду. Думаю, что «Эспаньол» победит», — сказал Ловчев.