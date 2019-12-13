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«Алавес» – «Леганес»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

«Алавес» – «Леганес»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Испанский футбольный менеджер обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2019/20 «Алавес» – «Леганес».

Ставка: победа «Алавеса» с форой (-1) за 4.70.

«Алавес» имеет 18 очков и располагается на 15-й строчке. В свою очередь «Леганес» набирает всего девять баллов и идёт на последнем месте. Две недели назад они поменяли тренера, пришёл Агирра вместо Пеллегрини. И в прошлом туре «Леганесу» удалось одержать важную победу в матче с «Сельтой» со счётом 3:2. Неплохой момент, чтобы закрепить успех, но «Алавес» по сезону смотрится лучше, будет очень сложно в гостях навязать борьбу баскам.

У «Алавеса» есть Хоселу и Перез – два очень сильных испанских форварда, которые имеют опыт выступления в других чемпионатах. На двоих они забили уже 14 голов. Не последнюю роль играет и тренер – Гаритано, поработавший в своё время с тем же «Леганесом» и «Реалом Сосьедад».

Матч будет проходить на стадионе «Алавеса». Конечно, просто хозяевам не будет, потому что «Леганесу» нужно побеждать в каждом матче и стабильно набирать очки. Атмосфера в коллективе гостей улучшилась, чему поспособствовала победа над «Сельтой». Но для меня есть очевидная разница в классе команд. Будет непросто обоим коллективам, скорее всего, нас ожидает закрытая игра: «Леганес» отдаст предпочтение оборонительному футболу, «Алавес» постарается больше атаковать и держать мяч.

Я думаю, что хозяева одержат уверенную победу», — сказал Гратакос.

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