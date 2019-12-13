«Хоффенхайм» – «Аугсбург»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» – «Аугсбург».



Ставка: «Хоффенхайм» не проиграет и больше 3 мячей в матче за 2.16.



«Команды сейчас находятся в довольно разных состояниях. У “Хоффенхайма” серия неудач. Хотя команда Хлордера подобралась к еврокубкой зоне и выдала приличную серию, постоянно набирая очки. Но неожиданное поражение “Майнца”, когда они в большинстве пропустили четыре мяча, сменила ничья с “Фортуной”, а затем “Лейпциг” уничтожил их. При этом, мне не кажется, что “Хоффенхайм” является аутсайдером этой встречи. Игра команды Хлордера построена очень сложно, очень интересно. Они показывают довольно атакующий футбол. С таким соперником, как “Аугсбург”, если не будет никаких сюрпризов, как в матче с “Майнцем”, дома проигрывать “Хоффенхайм” не должен.



Это несмотря на то, что “Аугсбург” сейчас тоже в хорошей форме. В последнее время “Аугсбург” чувствует себя очень хорошо. Можно вспомнить победу над “Гертой”, хоть тогда берлинцы и остались в меньшинстве. Была ничья с “Кельном”, но в прошлом туре выиграли у “Майнца”. Игроки Мартина Шмидта хорошо действуют на флангах, но это неудивительно, ведь у него много молодых и хороших футболистов. Тем не менее, по организации игры и по составу “Хоффенхайм” ничем не хуже. Поэтому матч и должен получиться интересным. “Аугсбург” поверил в себя и хочет подальше убежать от зоны вылета. В свою очередь “Хоффенхайм” хочет прервать неудачную серию и наконец-то взяться за голову.



Поэтому в этом матче я предлагаю комбинированную ставку — “Хоффенхайм” не проиграет + тотал больше 2,5 голов. “Аугсбург” будет идти создавать моменты, но и “Хоффенхайм”, на правах хозяина, обязан отличиться», — сказал Кривохарченко.



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