Ставки на счёт в матче Россия — Чехия на Кубке Первого канала

Сегодня, 14 декабря, на «ЦСКА-Арене» в Москве в матче Кубка Первого канала встретятся сборные России и Чехии. Начало запланировано на 15:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Первом канале.
По оценке букмекеров, сборная России — фаворит встречи. Сделать ставку на победу хозяев льда можно с коэффициентом 1.90. Это примерно 52% вероятности. Поставить на триумф сборной Чехии можно с коэффициентом 3.65 (26%).
Вероятность того, что основное время встречи завершится ничейным исходом, аналитики оценили коэффициентом 4.40, что составляет примерно 22% вероятности.
Наиболее вероятный счёт, по мнению букмекеров, — 2:2 (11.25). Следом идут 3:3 (13.75) и 4:1 в пользу России (14.75).
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