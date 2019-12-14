«Атлетико» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Осасуна» в 17-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Атлетико» всухую за 1.94.



«Осасуна» — команда крепкая, может покусать лидеров. За последние шесть матчей она уступила только один раз. «Осасуна» — одна из самых компромиссных команд чемпионата, если не самая компромиссная. Уже 8 ничьих у них. Столько же раз сыграл вничью и «Атлетико». Но это, скорее, вопреки. Во многих матчах мадридцам немного не хватало для победы.



«Атлетико» до матча с «Локомотивом» почти регулярно пропускал. Еще от «Вильярреала» не пропустил. Вот теперь два матча подряд на ноль. А если «Атлетико» выдаёт серию таких матчей, то и продлевает ее. Думаю, у «Осасуны», несмотря на все позитивные моменты и что к 17-му туру забила 22 мяча, вряд ли есть шансы на «Ванда Метрополитано». Это большой стадион, и даже в Испании он поддавливает соперников «Атлетико».



Мой прогноз — «победа «Атлетико» всухую». Коэффициент — 1,94. Давно «Атлетико» в чемпионате не выигрывал. У него только одна победа в последних шести встречах».



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