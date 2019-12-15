«Сельта» — «Мальорка»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2019/20 «Сельта» — «Мальорка».



Ставка: победа «Сельты» с форой (–1,5) за 2.95.



«В прошлом туре «Сельта» неожиданно проиграла «Леганесу» — коллективу, который находится на последнем месте — со счетом 2:3. Команда из Виго много забивает и пропускает. Оборона — их слабое место. Защитники и вратарь не справляются с нагрузками, это не позволяет им добиваться хорошего результата в этом сезоне. «Сельта» обладает хорошими атакующими футболистами, такими как Аспас, Рафинья и Денис Суарес, но этого недостаточно, команда Гарсии находится на 18-м месте.



«Мальорка» тоже испытывает огромные трудности с результатом. Есть Лаго Джуниор, который может решить момент в одиночку, но, пожалуй, это единственный игрок более-менее хорошего уровня.



Крайне важный матч для «Сельты», нужно набирать очки безотлагательно. Если этого не сделать, могут возникнуть серьёзные проблемы с тем, чтобы сохранить прописку в Примере. Я думаю, что «Сельта» соберётся и одержит уверенную победу».