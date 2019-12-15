«Рома» — СПАЛ: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Известный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 16-го тура Серии А сезона-2019/20 «Рома» — СПАЛ.



Ставка: «Рома» победит и тотал меньше 2,5 мяча за 3.55.



«Рома» в последнее время играет очень неровно. Правда, команда сыграла вничью с «Интером» на выезде, с трудом, но прошла в плей-офф Лиги Европы. Думаю, и в матче со СПАЛом римляне постараются взять очки.



У феррарцев будут проблемы с результатом — «Рома» явно сильнее. С другой стороны, не думаю, что они обыграют соперника крупно. И вообще, мне кажется, игра будет низовой, учитывая, что СПАЛ будет максимально надёжно играть в обороне.



Взял бы тотал меньше 2,5. Предполагаю не очень крупную победу «Ромы» — в один-два мяча, не больше».