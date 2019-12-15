«Арсенал» — «Ман Сити»: прогноз Григория Телингатера на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» в 17-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: «Ман Сити» победит за 1.45.
«Встречаются команды, которые стараются играть в открытый футбол. «Сити» делает это лучше. У парней Гвардиолы возникают проблемы с командами, которые закрываются. «Арсенал» же оставляет зоны, атакуя большой группой футболистов, а центральные защитники суетятся в простых ситуациях.
Лондонцы теряли очки в последних четырёх домашних матчах, хотя встречались не с топ-клубами, а с «Кристал Пэлас» (2:2), «Вулверхэмптоном» (1:1), «Саутгемптоном» (2:2) и «Брайтоном» (1:2). Думаю, «Сити» наверняка выиграет на «Эмирейтс». Даже не вспомню, когда «Сити» терял очки в АПЛ в двух матчах подряд. Кажется, такого просто не может случиться».
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