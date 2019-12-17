«Металлург» Мг — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг — «Нефтехимик».



Ставка: ничья за 4.35.



«Оба соперника подошли к «каникулам» в состоянии «серединка на половинку». «Магнитка» пошла чередовать победы и поражения, то совсем не забивая, то насыпая сопернику полную авоську. Причём установить какую-либо математическую закономерность не представляется возможным – там сплошной хаос и катастрофа для любителей логики. Однако текущие результаты позволяют «металлургам» лишь вцепиться в восьмое место Восточной конференции, как в подоконник на верхнем этаже, и не более того.



«Нефтехимик» вроде бы закончил убийственную серию из шести поражений, после чего должен был начать не менее длинную победную, но она была срезана уже на третьем матче «Салаватом». То есть тут тоже никак не понять текущего состояния команды, а ведь оно ещё будет помножено на 10-дневную паузу.



Вот и получается у нас матч из сплошных «непоняток». Непонятно, что сейчас происходит с «Магниткой». Непонятно, насколько прочухались нижнекамцы, потому что одно дело обыгрывать «Сочи» и «Трактор», и совсем другое – ехать в Магнитогорск.



Остаётся вновь тыкать пальцем в небо. И эта высокоинтеллектуальное действие приводит в мысли о том, что «Металлург» должен победить. В этом сезоне он уже успел проиграть в Нижнекамске, причём всухую, но в тот момент в Магнитогорске всё было плохо, а у «Нефтехимика», наоборот, хорошо. С того момента «Магнитка» заметно прибавила, «Нефтехимик» наоборот. Что у нас получается.



Вот и получается что-то вроде ничьей в основное время, после которой второе очко возьмут хозяева», — сказал Лебедев.



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