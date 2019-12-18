«Барселона» – «Реал Мадрид»: прогноз Александра Мостового на встречу Примеры

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Барселона» – «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Барселоны» в один мяч за 3.95.



«Это самый сложный матч для прогноза. Если судить по последнему туру, «Барселона» убедительнее, как всегда, великолепен Лео Месси. «Реалу» не хватает резкости, но я верил в команду Зидана, ещё когда они были в кризисе в начале сезона. Борьба за чемпионство продолжится до последнего тура.



Сегодня вечером всё решат детали. Думаю, ажиотаж, в том числе политический, в пользу каталонцев. Плюс они играют дома. Всё лучше смотрится Гризманн, мне кажется, он скажет своё слово именно в «класико». Прогнозирую победу «Барселоны» в один гол, «Реалу» есть куда прогрессировать. Летом Мадрид заплатил кучу денег за Йовича и Азара, а команду, как и раньше, тянет Бензема», — сказал Мостовой.



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«Барселона» — «Реал». Прогноз: Месси и Суарес сделают результат за 45 минут «Реал» не может победить «Барселону» в Примере с сезона-2016/17. Каталонцы снова переиграют Мадрид.