Биатлон, Кубок мира. Прогноз Ольги Зайцевой на женскую спринтерскую гонку в Анси

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на женский спринт, который пройдёт в Анси в рамках 3-го этапа Кубка мира сезона-2019/20.



Ставка: Светлана Миронова попадет в шестерку за 2.25.



«Женский спринт в Анси, я думаю, принесёт много сюрпризов в связи с неоднозначной погодой. Но мы постараемся пойти логическим путём.



Этот этап Кубка мира — уже третий в этом сезоне. Некоторые лидеры только-только набрали форму. Например, шведка Ханна Эберг, которая начала демонстрировать привычные высокие результаты только на втором этапе в Хохфильцене. Мне кажется, сейчас у неё неплохие шансы быть в тройке призёров.



Приятно удивляют наши девчонки, в частности Света Миронова, которая уже в неплохой форме. Мне кажется, ей по силам быть в шестёрке в спринте.



Обязательно нужно обратить внимание на девчонок из Франции — трасса им хорошо знакома, они там тренируются, поэтому в Анси у них больше шансов себя проявить. Я бы особо отметила Жюстин Бреза и Анаис Бескон. Бескон отлично стреляет, но ход у неё не самый быстрый — она немножко тяжеловата. Так что я бы всё же поставила на Бреза — она будет в семёрке лучших.



На контрасте — лёгкая спортсменка Кайса Мякяряйнен. У неё не всё получалось в стрельбе на прошлых этапах, но сезон идёт, и ей пора собраться, чтобы выйти на привычные высокие показатели. Думаю, она будет в топ-7», — сказала Зайцева.



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