«Реал» – «Атлетик Бильбао»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2019/20 «Реал Мадрид» — «Атлетик Бильбао».
Ставка: «Реал» победит всухую за 2.25.
«Баски проводят отличный сезон, как и их главный тренер Гаритано. У них есть Иньяки Уилльямс — испанский нападающий, который в скором времени должен быть приглашён в сборную своей страны. Он очень хорошо открывается и чувствует, когда соперник даёт пространство для успешного забегания. Это один из ключевых моментов, потому что «Реал» будет контролировать мяч и играть высоко.
«Сливочные» показали неплохой футбол на «Камп Ноу», отлично проявили себя Иско, Кросс и в особенности Фредерико Вальверде, являющийся одним из главных открытий этого сезона. Ему предстоит заменить Каземиро, так как у бразильца перебор жёлтых карточек. Есть Бензема, Бэйл, да и в принципе весь «Реал» сейчас находится в хорошем расположении духа и на «Сантьяго Бернабеу» от них ждут только победы».
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