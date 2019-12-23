«Северсталь» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Трактор».
Ставка: победа «Северстали» в основное время за 2.45.
«Выкатка военной техники ЧТЗ с калибром от 85 миллиметров и более перед Ареной «Трактор» принесла свои плоды. «Нефтехимик» наверняка испугался и больше одной шайбы челябинцам забить не смог. Правда, и сам «Трактор» при всей броневой поддержке смог сподобиться только одну шайбу, зато дожал «маленьких татар» в овертайме. То есть солярку жгли не зря.
Теперь «Трактор» едет в Череповец, где уже не будет поддержки бронетанковых соединений, зато будут ничуть не менее суровые, чем в Челябинске, металлурги, болеющие, конечно же, за «Северсталь». То есть команде Владимира Юрзинова-младшего придётся тяжело. А ведь череповецкая команда уже отошла от проигрыша в Санкт-Петербурге, где она вела после второго периода 3:0, но в итоге слилась в овертайме. И вот уже сам «Локомотив» еле-еле отскочил, а скорее даже отполз от «Северстали» в родном Ярославле.
Таким образом, в светлом городе Череповце встречаются две команды, у каждой из которых игровых проблем как у Барбоски блох. И у кого этих проблем больше, сразу и не разобрать. «Трактор» забивает мало и натужно, зато «Северсталь» пропускает с шутками и прибаутками – по четыре, пять, а иногда и восемь шайб. И забивает веселее «Трактора», что при такой обороне совершенно незаметно.
Я всё-таки предлагаю поставить на «Северсталь». Родные трибуны, родные болельщики, да и вообще череповчане выиграли у «трактористов» три последних домашних матча, заколачивая в среднем чуть меньше четырёх шайб. С нынешней челябинской результативностью «Трактору» столько хватит за глаза.
Решено, ставим на хозяев, которые победят со счётом 4:2, конечно же в основное время», — сказал Лебедев.
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