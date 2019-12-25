«Адмирал» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-2,5) за 5.54.



«Неужели «Адмирал» тоже вывалится из числа участников грядущего плей-офф? Об этом даже не говорят, а вопиют три поражения в четырёх последних матчах. Как минимум один из двух основных конкурентов «Адмирала» в битве за восьмое место на Востоке, а именно «Магнитка», идёт гораздо лучше дальневосточников, с куда более сильной динамикой. А если ещё проснётся «Нефтехимик», то приморцам придётся вообще кисло.



Дважды подряд «Адмирал» не смог справиться с «Куньлунем» в Пекине. Тогда как «Автомобилист» справился легко и непринуждённо, с шутками и прибаутками. И вот теперь свердловчане приезжают во Владивосток, где всего лишь позавчера «Адмирал» влетел нижегородскому «Торпедо» — 0:5. Причём влетел на такой неудобной для нижегородцев площадке, на втором для нижегородцев матче дальневосточной серии, то есть на первом пике временной акклиматизации. И вы полагаете, что приморцы смогут реально противостоять «Автомобилисту», у которого в руках действующая четырёхматчевая победная серия и который победил шесть раз в семи последних матчах? Вам самим-то не смешно, господа?



Поэтому вангую уверенную победу гостей. Конечно же, в основное время и не менее чем в три шайбы».



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