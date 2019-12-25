«Авйййййангард» – «Трактор»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Балашихе

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» – «Трактор».



Ставка: победа «Авангарда» за 1.40.



«Омичи — фавориты этой игры и должны добиться победы в основное время. Правда, «Трактор» в последних матчах начал набирать очки и, например, смог на домашней площадке в овертайме обыграть «Нефтехимик» (2:1), но «Авангард» — это соперник другого уровня.



«Авангард» в матчах с аутсайдерами лиги не должен терять очки, если он хочет претендовать на высшие позиции в своей конференции. Команда Боба Хартли не допустит расслабленности и подойдёт к этому матчу в полной готовности.



«Трактор» в этом матче сыграет вторым номером, много внимания уделит обороне своих ворот, но, думаю, у «Авангарда» не возникнет проблем с созданием голевых моментов. У омской команды много опытных игроков, которые знают, как действовать против оборонительных команд, и смогут забросить челябинцам несколько шайб.



Результат матча будет зависеть от старта поединка. Если «Авангард» сможет быстро забросить в ворота соперника, то он одержит крупную победу, но если «Трактор» сможет удерживать долгое время ничейный счёт, то мы увидим борьбу до финальной сирены. «Трактор» потихоньку улучшает игру после прихода нового тренера, видна его работа с командой, но у Челябинска нет стабильности. Думаю, что с такими результатами «Трактор» не сможет сильно улучшить своё положение в чемпионате. Возможно, поднимутся на одну-две позиции, но не больше», — сказал Вуйтек.



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