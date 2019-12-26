Чехия U20 — Россия U20: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2020 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч молодежного чемпионата мира 2020 Чехия U20 — Россия U20.



Ставка: Чехия не проиграет за 2.35.



«Сборная России будет набирать форму по ходу турнира, а в стартовой игре чемпионата россияне ещё будут не в оптимальном состоянии. Россия выйдет на пик формы ближе к четвертьфиналам, а в матче открытия против Чехии будет равная игра. И вполне вероятно, что может быть ничья в основное время.



На стартовой игре будет аншлаг, все билеты уже раскуплены. Придут около девяти тысяч болельщиков, которые будут поддерживать Чехию. Я думаю, что хозяева турнира смогут не проиграть в этом матче, в котором в целом нет явного фаворита. Обе команды будут примерно в одинаковом состоянии в начале турнира. Если бы это был четвертьфинал, то тогда я бы поставил на Россию, потому что это более сильная команда.



Команды сыграют в открытый хоккей, как это часто бывает в матчах молодёжного чемпионата мира. Обе сборные не уделяют много времени обороне, игроки постоянно двигаются по площадке, создают множество интересных комбинаций. Возможно, будет много удалений по причине высокой самоотдачи игроков, а также я ожидаю большое количество заброшенных шайб. Предполагаю, что счёт может быть 4:4 или 5:5. В стартовом матче будет больше эмоций, чем поставленной игры.



Сборную Чехии сейчас возглавляет Вацлав Варада, который работал с ней и на прошлом чемпионате. Это молодой специалист, тренирующий сейчас «Оцеларжи Тршинец», с которым он в прошлом сезоне выиграл чемпионат Чехии. Вацлав много времени уделяет своей работе, у него хорошо удаётся совмещать посты. Я его прекрасно знаю, потому что он несколько лет играл под моим руководством в команде «Витковице», а потом уже уехал играть в НХЛ. Также он играл у меня в команде в 1995 году на молодёжном чемпионате мира в Канаде.



В составе сборной Чехии стоит обратить внимание на Яна Мишака, выступающего за команду «Литвинов». Он уже два года играет в чемпионате Чехии и выделяется среди чешских игроков, которые выступают в родном чемпионате. А так много качественных игроков выступают в Америке.



Российская сборная всегда является одним из главных фаворитов молодёжного чемпионата мира, всегда претендует на медали. Но на этом турнире будут сильные сборные у Канады и США. Тяжело сказать, как себя проявят Швеция и Финляндия. Но в целом эти пять команд являются фаворитами турнира, и они немного выше уровнем, чем Чехия.



У российской сборной более классные игроки в индивидуальном плане, чем у Чехии. Но с другой стороны, мы играем дома, и поддержка болельщиков поможет сыграть на 120% своих возможностей. Эти эмоции позволят не проиграть в основное время в стартовом матче чемпионата».



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