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Германия – Канада: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2020

Германия – Канада: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2020
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Германия – Канада.

Ставка: минимум 7 шайб в игре за 1.50.

«Канадцам надо реабилитироваться за поражение от России. Я думаю, они очень хорошо подготовятся к этой игре. Да, немцы показали хорошую игру в матче с чехами, но всё же немецкий хоккей и канадский — это разный уровень. Поэтому Канада должна побеждать без особых проблем. В матче с Россией у канадцев травмировался Алексис Лафренье, я думаю, что его отсутствие скажется на весь чемпионат в целом, но точно не в этой игре. В команде достаточно много хороших игроков, и они должны побеждать в этой игре.

Касательно результативности канадцы могут обыграть немцев с разницей в три-четыре шайбы, но не больше. Германия будет стараться навязывать борьбу, поэтому они тоже должны будут забросить свои шайбы. В целом должна будет получиться результативная игра», — сказал Вуйтек.

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