Канада – Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2020

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч группового этапа МЧМ-2020 по хоккею Канада — Чехия.



Ставка: победа Канады с форой (-2) за 1.58.



«Качество игроков сборной Канады значительно выше, чем у игроков сборной Чехии. Чехи дома, им нужны очки, но в этом матче я бы поставил на канадцев. Канада очень сильна в нападении, хорошо играют под воротами и на пятачке. Только в матче со сборной России им это не удалось продемонстрировать. Крупное поражение от россиян (0:6) должно быть хорошим мотивацией для канадцев.



У сборной Канады хоть и получил травму основной игрок, но тем не менее у команды есть ещё достаточно других игроков, которые имеют высокий уровень игры. Отмечу, что и у Чехии есть травмированные игроки. Поэтому предлагаю поставить всё-таки на победу канадцев с разницей как минимум в две шайбы», — сказал Вуйтек.



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