Канада – Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2020

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч группового этапа МЧМ-2020 по хоккею Канада — Чехия.
Ставка: победа Канады с форой (-2) за 1.58.
«Качество игроков сборной Канады значительно выше, чем у игроков сборной Чехии. Чехи дома, им нужны очки, но в этом матче я бы поставил на канадцев. Канада очень сильна в нападении, хорошо играют под воротами и на пятачке. Только в матче со сборной России им это не удалось продемонстрировать. Крупное поражение от россиян (0:6) должно быть хорошим мотивацией для канадцев.
У сборной Канады хоть и получил травму основной игрок, но тем не менее у команды есть ещё достаточно других игроков, которые имеют высокий уровень игры. Отмечу, что и у Чехии есть травмированные игроки. Поэтому предлагаю поставить всё-таки на победу канадцев с разницей как минимум в две шайбы», — сказал Вуйтек.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 31 декабря 2019
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:17
- 30 декабря 2019
-
18:30
-
17:30
-
16:30
-
15:30
-
14:30
-
13:35
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:12
-
09:50
- 29 декабря 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00