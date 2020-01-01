«Даллас» — «Нэшвилл»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Даллас» — «Нэшвилл».



Ставка: меньше 6 шайб в матче за 1.90.



«Этот матч состоится 1 января, центральный матч, потому что он состоится на открытом воздухе, гигантский стадион, который вмещает 60-70 тысяч зрителей, если не ошибаюсь. Арена для американского футбола, Техас – вы сами понимаете колорит этой игры.



Если обсуждать выступление «Далласа» и «Нэшвилла» в чемпионате, то я бы сказал, что это две крайне нестабильные команды, их предсказать очень трудно, кто выиграет, а кто проиграет. «Даллас» одержал две победы подряд, но перед этим проиграл два раза. Там увольняли главного тренера, сейчас там новый наставник. Команда никак не может обрести стабильность, чтобы заскочить в зону плей-офф и удержаться там, потому что в любой момент «Даллас» может выдать какую-то серию из поражений и пролететь мимо кассы. «Нэшвилл» то же самое – два раз проиграл «Питтсбургу», а перед этим были две победы. Поэтому на исход в этой встрече мы не ставим.



Единственное, на что бы я обратил внимание, так это на вратарей «Далласа». Бен Бишоп за свою карьеру против «Нэшвилла» играет ужасно – у него около 88% отражённых бросков и всего 2 победы в 9 матчах. А вот Антона Худобина против «Нэшвилла» прёт – у него 93% отражённых бросков. Против «Нэшвилла» он играет очень хорошо, в этом сезоне даже был момент, когда Худобин сделал сейв, когда с его головы слетел шлем в матче против «Нэшвилла». Вот такой отважный парень, который ловит кураж в матчах против этой команды. Если вы увидите Худобина в воротах «Далласа», то можете попробовать загрузить на победу хозяев.



Но я беру тотал меньше 5,5 за 1,90. Почему я так делаю? Потому что в Техасе всегда жарко. Да, бывает минусовая температура, будет искусственный лед, но много народу придет, будет достаточно тепло и качество льда испортится ко второму периоду, если не ко второй половине первого испортится. Все хоккеисты жалуются на качество льда на таких площадках, поэтому я не жду много голов.



Кроме этого, «Даллас» хорош в обороне, несмотря на свои проблемы. Посмотрите матч по телевизору, какие-то счастливчики съездят в Техас и насладятся этой атмосферой вживую», — сказал Лысенков.