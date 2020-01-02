«Ливерпуль» — «Шеффилд»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Англии

Известный телекомментатор Александр Неценко дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед».



Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 3,5 за 2.00.



«Шеффилд" в качестве новичка АПЛ может вызывать только восхищение, но у Криса Уайлдера не глубокая обойма для сплющенного календаря. Кроме того, «клинков» всё-таки стали намного лучше изучать, приспосабливаясь к их козырям, поэтому им всё сложнее удивлять, забивать голы и набирать очки. Да и сейчас чемпионат вошёл в режим рутины, а не праздника, что помогает новичкам поначалу крепко стоять на ногах.



Несмотря на трудности «Ливерпуля» в обороне, где нет Ловрена, Матипа и на всякий пожарный случай Фабиньо, он всё равно прекрасно себя чувствует на «Энфлилде», взяв там 100 процентов очков в текущем сезоне. За мерсисайдцев даже VAR. В общем, всё толкает их к долгожданному титулу, который наверняка им и достанется. «Ливерпуль» всё ещё цепок, зловещ на последних минутах. А в первом круге «красные» дожали «Шеффилд», пусть этому предшествовала чудовищная ошибка вратаря Хендерсона. Но давление подкашивает соперников «Ливерпуля», а лидеру чемпионата под прессом ожиданий хоть бы хны.



У хозяев 4 сухих матча кряду в АПЛ, а дома пропущено всего 9 голов в 10 матчах. У «клинков» всего 7 забитых мячей в 7 последних турах чемпионата. Даже если они сподобятся на гол, «Ливерпуль» всё равно должен забивать два и побеждать. Мне кажется, команда Юргена Клоппа отпразднует очередную победу и, вероятнее всего, даже ничего не пропустит».



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