«Ливерпуль» — «Шеффилд»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч английской Премьер-лиги

Известный телекомментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед».



Ставка: тотал меньше 3 за 1.87.



«Мы привыкли восхищаться атакой «Ливерпуля», но конкретно в этом сезоне Клопп рационально расходует силы команды, которая сама понимает, что для победы ей не всегда нужно забивать по три-четыре гола, если сзади такая стена.



«Ливерпуль» пропустил меньше всех в чемпионате Англии — 14 голов за 20 туров. На втором месте по эту показателю как раз «Шеффилд»: 19 голов за 20 матчей. Новичок Премьер-лиги смотрится здорово в обороне. Игра в пять защитников и качественная работа на разрушение.



Крис Уайлдер здорово спаял оборону, она редко видоизменяется. Не зря вратарь и два центральных защитника являются одними из самых дорогих игроков команды на Трансфермаркте. Дин Хендерсон — молодой вратарь, пропускает мало. Он принадлежит «Манчестеру». Сульшер говорит, что если Хендерсон вернётся, то его ждёт большая карьера в «МЮ».



Ещё один факт — в этом сезоне очень редко разваливается оборона «Шеффилда». Лишь пять раз они пропустили два гола и больше. И только один раз три гола. Это было во встрече с «МЮ». Как раз тогда вратарь Хендерсон не играл. Кстати, та игра закончилась со счётом 3:3.



С грандами «Шеффилд» смотрится убедительно. Мне кажется, что команде удобно играть вторым номером. «Шеффилд» здорово играет на выезде. За 10 гостевых матчей «Шеффилд» проиграл лишь раз. Игра вторым номером с меньшим процентом владения мячом им выгодно и удобно. Так что я намекаю на низ. Ставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.87».



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