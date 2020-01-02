США U20 — Финляндия U20: прогноз Максима Лебедева на матч 1/4 финала МЧМ-2020

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира США U20 — Финляндия U20.



Ставка: ничья за 6.10.



«умается, что этот будет самый упорный матч всей четвертьфинальной серии. Финны, конечно, большие мастера оборонительной игры, но свет клином на них не сошелся. И, скажем, те же американцы нас обыграли именно слаженной обороной. А что финская оборона не всемогуща и супротив нее тоже есть болт с правой резьбой, в последнем туре группового турнира доказали швейцарцы. И хорошо так доказали.



Впрочем, есть в ходу такое мнение, что «горячие финские парни» сами предпочли уйти от четвертьфинальной встречи с «этими бешеными русскими». Которые то никаким чехам с грохотом влетят, то Канаду под Хохлому разрисуют. Все-таки сборная США для финнов понятнее и предсказуемее, а от русских непонятно, чего ждать.



Как бы то ни было, финны сами выбирали себе соперника и выбрали американцев. Так что теперь могут обижаться только на самих себя. Лично мне кажется, что обижаться финнам все-таки придется. Американцы к концу группового турнира обрели определенную основательность. А обороняться они, как показала практика, умеют не хуже товарищей из Страны тысячи озер.



В общем, вы как хотите, но я вижу победителем этой пары сборную США. И оставляю вероятность того, что «звездно-полосатым» основного времени не хватит. Но в итоге в полуфинал выйдут именно они», — сказал Лебедев.



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