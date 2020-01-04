«Даллас» — «Шарлотт»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА 5 января

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/2020 «Даллас» — «Шарлотт».



Ставка: победа «Далласа» с форой (-11,5) за 1.83, ТМ 220,5 очка за 1.59.



«Даллас» — на пятом месте на Западе (21 победа, 12 поражений). В команде тренера Рика Карлайла устоявшаяся стартовая пятёрка: разыгрывающий Лука Дончич, атакующий защитник Тим Хардуэй, лёгкий форвард Дориан Финни-Смит, мощный форвард Кристапс Порзингис, центровой Дуайт Пауэлл. В ротации, достаточно глубокой, принимают участие разыгрывающие Сет Карри и Джей Джей Бареа, атакующие защитники Делон Райт и Кортни Ли, лёгкий форвард Джастин Джексон, мощный форвард Макси Клебер и центровой Бобан Марьянович.

Два несомненных лидера — Дончич и Порзингис — набирают в среднем 50 очков на двоих за матч. Вся команда — 115,3 о/м — 4-е место в лиге; 50,2 подбора за матч — 3-е место в лиге. Хороший баланс в атаке. После подбора на своём щите Дончич организует быстрый прорыв, переходящий в раннее нападение. В позиционной атаке снайперы — Порзингис, Финни-Смит, Райт и Хардуэй растягивают оборону, чем пользуются Дончич и Пауэлл. Несколько слабее выглядит оборона.



«Шарлотт» — на 10-м месте на Востоке (13 побед, 23 поражения). У «Шарлотт» откровенно слабое нападение — 103,8 о/м. Тренер Джеймс Боррего не определился до сих пор со стартовой пятёркой. Чаще всего выходят в старте разыгрывающий Терри Розир, атакующий защитник Девонте Грэм, лёгкий форвард Майлс Бриджес, мощный форвард Пи Джей Вашингтон, центровой Бисмак Бийомбо.

6-й игрок — универсал Коди Зеллер, он меняет либо Вашингтона, либо Бийомбо. В ротации участвуют защитники Малик Монк, Дуэйн Бэйкон и Николя Батюм, нападающие Марвин Уилльямс и Майкл Кидд-Гилкрист, центровой Вилли Эрнангомес. Но выходы этих игроков на площадку не приносят усиления игры. Можно сказать, «Шарлотт» зависит от того, как сыграют в атаке Зеллер и Бриджес».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.