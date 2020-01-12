«Реал» — «Атлетико»: прогноз Жорди Гратакоса на финал Суперкубка Испании 12 января

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид» в финале Суперкубка Испании сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Атлетико» за 3.05.
«В финале Суперкубка Испании сыграют «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид». В первом полуфинале «Реал» был на голову сильнее «Валенсии». Зидан использовал схему с пятью полузащитниками: Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде и Иско. Мадридцы полностью контролировали игру, много владели мячом. «Реал» был лучше «Валенсии», у неё не было шансов.
Полуфинал между «Атлетико» и «Барселоной» получился очень интересным. «Барса» играла лучше, но не забила. Во втором тайме было много динамики, много голов, много решений VAR, к которым есть много вопросов. В итоге победил «Атлетико» — 3:2, который теперь сыграет в финале в мадридском дерби с «Реалом».
Это всегда интересные и эмоциональные матчи. «Реал» будет играть без Бэйла, Бензема и Азара, поэтому у «Атлетико» чуть больше шансов. «Реал» будет много владеть мячом, но кто будет забивать? «Атлетико» хорошо сыграл против «Барсы» во втором тайме – есть позитивная динамика, есть хорошие эмоции после победы.
Это первый финал Суперкубка, который пройдёт в Саудовской Аравии в новом формате. Есть большая разница в стилях игры команд, но все игроки топ-уровня. Я думаю, что будет сенсация: «Атлетико» победит, скорее всего, с минимальной разницей в счете».
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