«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на финал Суперкубка Испании

Известный журналист Александр Вишневский сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид» в финале Суперкубка Испании сезона-2019/2020.



Ставка: итоговая победа «Реала» за 1.70, тотал больше 2.5 мяча за 1.80.



«Кому достанется трофей? Мне кажется, что «Реалу». Во-первых, у команды Зидана было на сутки больше подготовки к финальной игре после полуфиналов. Во-вторых, игра против «Валенсии» в полуфинале для «Реала» была не столь энергозатратной, поскольку благодаря великолепным голам Крооса и Модрича «Реал» довольно быстро повёл (2:0) и много сил в полуфинале не оставил.



А вот «Атлетико», который играл на сутки позже, в матче с «Барселоной» бился до последних минут. Пришлось потратить много сил, которых может не хватить на финальный матч. Кроме того, я ставлю на «Реал» ещё и потому, что команда Зидана в 2020 году выглядит намного убедительнее, чем «Атлетико». Оба матча «Реала» — что против «Хетафе», что против «Валенсии» —были мощными и качественными. А вот «Атлетико» в обоих матчах показал свои слабости. Даже выиграв у «Барселоны», «Атлетико» показал плохую игру в обороне. Я давно не видел, чтобы «Атлетико» был настолько беспомощным, чтобы команду так возили, как это делала «Барса» в середине второго тайма.



Хоть «Атлетико» и проявил характер и победил, но команда показала свои слабости. Мне кажется, что у «Реала» шансов на победу будет больше. «Фонбет» предлагает коэффициент 1,70 на победу «Реала» по итогам матча. Эту ставку я беру.



Вторая ставка — тотал меньше 2.5. Оба полуфинала вопреки ожиданиям были очень богатыми на голы, но мне кажется, что это вряд ли произойдёт в третий раз подряд. «Атлетико» — команда низовая, хоть матч против «Барселоны» и сложился совсем иначе. Всё на этом турнире развивается вопреки логике. Вряд ли сейчас будут такие чудеса и супер открытая игра с участием «Атлетико» или гол с углового, который деморализует одну из команд, поэтому «Атлетико» проведёт более типичную для себя игру, то есть низовую игру. Плюс у «Реала» нет основных нападающих — травмированы Бензема и Бэйл. Хоть Кроос и Модрич забили великолепные голы, но против слаженной обороны «Атлетико» «Реалу» будет сложно опять показывать высокую результативность. Игра будет упорной с небольшим количество голов».



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