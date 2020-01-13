«Парма» — «Лечче»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 19-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Парма» — «Лечче».
Ставка: обе забьют за 1.60.
«Матч очень важен для обеих команд. «Парма» уже в Серии А освоилась окончательно. У «Лечче» есть с этим проблемы, но команда всё равно играет очень увлекательно.
Я думаю, что в этом матче, учитывая, что после паузы соперники накопили силы и сейчас готовы их выплеснуть, надо ставить на голы. Уверен, что обе команды забьют, и это вполне логичная ставка на эту встречу.
Учитывая, что «Парма» хороша в атаке и что она сохранила Кулусевского, которого подписал «Юве», но переход состоится только летом. Поэтому ставлю на голы в обе стороны», — сказал Арустамян.
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