«Милан» — СПАЛ: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка Италии

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Милан» — СПАЛ.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.01.
«Милан» при Златане вроде бы как просыпается, это хорошее подспорье для команды Стефана Пиоли. Другое дело, что СПАЛ — команда Серии А, довольно крепкая, непростая. И «Милан» испытывает трудности в каждом матче чемпионата Италии, очень мало забивает. И я не думаю, что в этой встрече команда раззабивается каким-то неожиданным образом.
Вообще, я сказал бы, что «Милан» может не пройти в следующую стадию. Но рисковать не буду, а сыграю на голы. «Россонери» мало забивают, СПАЛ в атаке тоже не блещет, поэтому тотал меньше 2,5 гола», — сказал Арустамян.
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