Конор Макгрегор — Дональд Серроне: прогноз Романа Мазурова на бой 19 января

Известный комментатор ММА Роман Мазуров дал прогноз на главный бой турнира UFC 246 Конор Макгрегор — Дональд «Ковбой» Серроне. Поединок начнётся ориентировочно в 07:00 мск 19 января.
Ставка: победа Конора Макгрегора за 1.30.
«Бой будет проходить в стойке. Конечно, Дональд Серроне опасен для Конора. Он опасен для любого человека, с которым он будет драться в стойке. Это, я думаю, очевидно. Но мне кажется, на текущий момент Конор Макгрегор сильнее Дональда Серроне. И именно в работе в стойке. Борьбы там, скорее всего, не будет. Поэтому я думаю, что Конор Макгрегор одержит в этом противостоянии победу», — сказал Мазуров.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 15 января 2020
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 января 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:31
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 13 января 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 января 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30