«Барыс» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Барыса» за 2.30.



«Как-то так у нас в КХЛ получается, что «Барыс» и «Магнитка» никак не могут оказаться в одной «весовой категории». Мы, конечно, привыкли к тому, что Магнитогорск – это ого-го, «выше только звёзды, круче только яйца», а «Барыс» — так, куча в углу наложена, убрать некому. И вдруг в этом сезоне команды практически поменялись местами, да так резко, что даже не пересеклись на встречном движении. И вот уже казахстанские товарищи всё норовят и норовят скинуть «Авангард» с лидерства и самим занять его место. А «Магнитка» все никак не может полностью вылезти из подплинтусного пространства, куда сама себя загнала в начале сезона.



При таких реалиях результат грядущего матча в столице братского Казахстана видится и предельно четким, и предопределенным. Нет, случиться, конечно, может всякое, как и в любом отдельно взятом хоккейном матче. Другое дело, что вероятность счастливого исхода для «Металлурга», только что продувшего «Трактору», видится не слишком большой. И уж точно куда меньшей, чем аналогичная вероятность для «Барыса», только что прилично разобравшегося с «Салаватом Юлаевым» — нынешнем собратом «Магнитки» по подплинтусному пространству.



В общем, как говорил покойный Михаил Задорнов, «не будем лохматить бабушку». Казахи победят, не без труда, конечно. Скорее всего, даже с минимальным счётом, но в основное время. Шайб будет не мало и не много, так, серединка на половинку, что-нибудь вроде 4:3 или даже 5:4», — сказал Лебедев.



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