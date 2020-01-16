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СКА – «Йокерит»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

СКА – «Йокерит»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Йокерит».

Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.90.

«Встречаются две очень сильные команды, и сложно отдать кому-то преимущество. «Йокерит» в последнее время показывает качественный хоккей и способен не проиграть в Санкт-Петербурге. Ожидаю от этого матча ничейного результата в основное время.

Команды встречались в начале января в Финляндии, и тогда «Йокерит» одержал победу со счётом 6:0. Можно сказать, что это была случайность, так как у «Йокерита» всё получалось, а у СКА, наоборот, была худшая игра в сезоне. Два раза подряд в матчах между равными командами разгрома не будет, и можно привести в пример прошедший молодёжный чемпионат мира, когда Канада сначала уступила России 0:6, а в финальном матче была борьба.

Вполне возможно, что в этой игре будет сценарий, похожий на недавний матч СКА – «Динамо» (Москва), когда основное время завершилось вничью (1:1), а в овертайме выиграл СКА. Только мне кажется, что в предстоящей игре будет выше результативность, команды порадуют заброшенными шайбами, потому что «Йокерит» всегда играет в атакующий хоккей, а СКА на своей площадке также будет стремиться забросить как можно больше», — сказал Вуйтек.

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