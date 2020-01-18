«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз Романа Гутцайта на матч 23-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) в первом тайме за 1.71.



«В прошлом туре «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 6:1. Не ожидал, что «Сити» будет настолько эффективен и результативен в атаке. Значит, «Манчестер Сити» в очень хорошей форме. Но “горожане” по-прежнему отстают от лидирующего “Ливерпуля” на 14 очков. Права на ошибку у команды Пепа Гвардиолы нет.



С такой командой, как «Кристал Пэлас», которая старается очень хорошо обороняться, «Манчестер Сити» может разобраться достаточно быстро. Мне нравится вариант ставки на то, что «Сити» уже в начале матча сомнет соперника и начнёт доминировать.



Если «Сити» катит, то может попытаться как раз с «Кристал Пэлас», с которым опасно долго играть в кошки-мышки. Думаю, «Сити» постарается начать матч интенсивно. Скорее всего, на своем поле удастся добиться преимущества в несколько мячей уже в течение первого тайма. Победа «Манчестер Сити» с форой "-1" в первом тайме с коэффициентом 1.71 — мой прогноз».



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