«Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Германии «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: “обе забьют” + тотал больше 2.5 голов за 1.60.



«Если не следите за немецкой Бундеслигой, вам может показаться, что фаворит в этом матче очевиден. Но это не так.



Во-первых, в конце первого круга “Аугсбург” набрал очень приличный ход. В декабре, например, хозяева проиграли лишь раз. У них очень интересный состав, с мощной атакой. На своём поле “Аугсбург” — опасный соперник для любой команды Бундеслиги. Да и в гостях “Аугсбург” набирал очки. В частности, “Хоффенхайм” обыграли со счетом 4:2, “Фортуну” — со счетом 3:0. Не думаю, что зимняя пауза могла сильно повлиять на хорошую форму игроков Мартина Шмидта.



С другой стороны, помним, как нестабильна команда Люсьена Фавра: крупные победы в матчах с “Фортуной” и “Майнцем” и обиднейшие проигрыши в матчах с “РБ Лейпциг” и “Хоффенхаймом”. Во время зимней паузы немецкая пресса писала, что Люсьен Фавр стал жёстче. Коуч стал активнее работать на тренировках, и это бодрит команду. Возможно, он понимает, что команде не хватало духа, характера. Борьба за чемпионство только начинается, и шансы у “Боруссии” далеко не нулевые. Холанд много пропустил из-за травм и набирает форму. Так что в первых матчах новичок не станет суперзвездой.



В центре поля Дортмунд тоже лишён нескольких важных игроков. Скорее всего, Фавр сохранит структуру с тремя центральными защитниками, четыре полузащитника и тройка в нападении. Эта схема подарила “Боруссии” стабильность. Тем не менее Дортмунд неидеален. Именно поэтому не считаю их очевидными фаворитами в матче с “Аугсбургом”.



Не буду ставить на победу “Боруссии”, хоть они и будут пытаться выиграть, ведь им нужны три очка. Учитывая проблемы Дортмунда в обороне и силу “Аугсбурга” в атаке, всё располагает к весёлому футболу и повышенной результативности. Поставлю на “обе забьют” + тотал больше 2.5 голов».



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